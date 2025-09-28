Filterlüfter Belair Active: Spelsberg kühlt Industriegehäuse

Spelsberg erweitert sein Belüftungsprogramm mit der Serie Belair Active: kompakte Filterlüfter für standardisierte M40-Öffnungen, die Verlustwärme in dicht bestückten Industriegehäusen zuverlässig abführen.

In dicht bestückten Industriegehäusen kann sich Verlustwärme schnell zu einem Risiko für empfindliche Elektronik und Steuerungskomponenten entwickeln. Eine zuverlässige Belüftung ist deshalb ein zentrales Kriterium für die Betriebssicherheit.

Belair Active: Aufbau und Installationsprinzip

Die Filterlüfter der Serie Belair Active sind auf standardisierte M40-Öffnungen ausgelegt. Das ermöglicht eine direkte Nachrüstung in bestehenden Spelsberg-Gehäusen und Kleinverteilern ohne zusätzliche Anpassungen. Spelsberg verbindet damit effiziente Wärmeabfuhr mit einfacher Installation.

Wärmeberechnung als Planungsgrundlage

Für die Auslegung der richtigen Belüftungslösung bietet Spelsberg ein Online-Tool zur Wärmeberechnung an. So lässt sich der tatsächliche Kühlbedarf eines Gehäuses vor der Planung rechnerisch ermitteln.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 30 der aktuellen B&I.

Links:

www.spelsberg.de/service/waermeberechnung/

www.spelsberg.de

Das neue Belüftungselement Belair Active M40 lässt sich in Industriegehäusen und Kleinverteilern nutzen; ideal für moderne Schaltanlagen und Maschinen. Bild: Spelsberg

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