Spelsberg auf der Light + Building 2026

Auf der Light + Building präsentiert Spelsberg Produktneuheiten und digitale Werkzeuge für die Elektroinstallations- und Gehäusetechnik. Im Fokus stehen montagefreundliche Lösungen für Wohn-, Zweck- und Industriebauten sowie Anwendungen in Photovoltaik, Agrar und Brandschutz.

Am Stand in Halle 12.0, E91 führt Spelsberg Besucher durch fünf Anwendungsbereiche – von klassischer Elektroinstallation im Innen- und Außenbereich über Industrie- und Agraranwendungen bis hin zu Photovoltaik, Brandschutz sowie seriellem und modularem Bauen.

An Werkbänken lassen sich Produkte unmittelbar testen. Ergänzend können digitale Anwendungen wie der Geos-Konfigurator oder das Online-Tool BEL Air zur Erwärmungsberechnung für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen ausprobiert werden.

Zu den Messehighlights zählen die neuen Kleinverteiler AK 24 und AK 36. Sie sind für platzsparende Standardinstallationen im Innenbereich ausgelegt und verfügen unter anderem über schraubenlose PE/N-Klemmen, werkzeuglose Leitungseinführungen mittels Soft-Membrane, ein ergonomisches Klappfenster sowie eine hohe Schutzart.

Ebenfalls im Fokus stehen die Serien Abox SLK und Abox Pro SLK mit schraubenlosen Klemmen. Die Abzweigkästen sind nun auch in Weiß und Schwarz verfügbar und ermöglichen eine übersichtliche Verdrahtung. Sie sind für Anwendungen mit mechanischen Belastungen wie Erschütterungen oder Vibrationen ausgelegt.

Ergänzt wird das Portfolio durch schwarze Varianten der Abox 100 sowie des Geos-Systems für designorientierte Installationen. Darüber hinaus zeigt Spelsberg Zubehör und digitale Services wie Easyprint zur individuellen Konfiguration und Kennzeichnung von Abzweigkästen.

Weitere Exponate sind unter anderem das Befestigungselement KTB 2, Kabelkanaladapter KKA, das Belüftungssystem BEL Air active, das Bundle Spelsberg Wallbox Smart Pro sowie steckbare Gehäuse der TKS-Serie und TK-Leergehäuse aus Polycarbonat.

Links:

www.spelsberg.de

Am Stand auf der Light + Building präsentiert die Spelsberg neue Kleinverteiler, Abzweigkästen und Gehäuselösungen sowie digitale Tools für die praxisnahe Elektroinstallation. Bild: Spelsberg

Artikel per E-Mail versenden