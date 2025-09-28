Robuste Gehäuse für Agrartechnik

Elektronik in der Landwirtschaft ist häufig extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Feuchtigkeit, Ammoniak, Staub und starke Temperaturschwankungen können Anlagen stark belasten. Der Gehäuse- und Elektroinstallationshersteller Spelsberg bietet dafür robuste Lösungen, die elektrische Komponenten in Ställen, Gewächshäusern und im Außenbereich schützen sollen.

Der Hersteller Spelsberg entwickelt Gehäuse- und Installationslösungen, die empfindliche Elektronik in Energieverteilungen, Steuerungen oder Automatisierungssystemen schützen. Die Produkte sind darauf ausgelegt, Feuchtigkeit, Chemikalien, Vibrationen und UV-Strahlung standzuhalten. Ziel sind geringere Ausfallzeiten, reduzierte Wartungskosten und eine längere Lebensdauer der installierten Technik.

Für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen hat das Unternehmen den Abzweigkasten Abox Pro entwickelt. Das Produkt erreicht Schutzarten bis IP69 und ist für Temperaturen von minus 35 Grad Celsius bis plus 80 Grad Celsius ausgelegt. Zudem weist der Abzweigkasten eine hohe Beständigkeit gegenüber Ammoniak, Düngemitteln, Pestiziden und Reinigungsmitteln auf. Zertifizierungen von VDE, DLG und DNV bestätigen die geprüfte Qualität der Produkte.

Auch im Bereich der Energieverteilung bietet Spelsberg spezielle Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen. Der Kleinverteiler AK Air wurde für ammoniakhaltige Stallluft und feuchte Umgebungen entwickelt. Eine integrierte Belüftungstechnologie soll die Bildung von Kondenswasser verhindern und damit Korrosion und Kurzschlüsse reduzieren.

Für Installationen im Außenbereich stehen unter anderem GEOS-Leergehäuse und Schaltschränke zur Verfügung. Sie verfügen über eine hohe Schlagfestigkeit nach IK09, UV-Beständigkeit sowie ein Dichtsystem mit Drain-Protect-Funktion. Ergänzt wird das Portfolio durch die Industriegehäuse-Serien TK und TG PC. Diese bestehen aus glasfaserverstärktem Material, bieten modulare Anpassungsmöglichkeiten und sind in hohen Schutzarten verfügbar.

Die Produkte werden im hauseigenen Prüflabor am Stammsitz in Schalksmühle getestet. In einem DLG-Test hielten Gehäuse des Herstellers einer Belastung von 1.500 Stunden bei 750 ppm Ammoniak, 70 Grad Celsius Lufttemperatur und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit stand. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft bestätigt damit die Eignung für Anwendungen in der Landwirtschaft.

Links:

www.spelsberg.de

Die Gehäuselösungen werden bereits in verschiedenen Anwendungen der Agrartechnik eingesetzt. Bild: Spelsberg

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