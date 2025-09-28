Digitale Fertigung simulieren

Industrie 4.0 trainieren, verstehen und erproben: Ein neues Whitepaper von Conrad dient als Einstieg in das Simulationsmodell für die agile und modulare Fabrik der Zukunft.

Mit der Agile Production Simulation (APS) stellt fischertechnik ein Trainingsmodell einer flexiblen und modularen Fabrik vor, mit der sich komplexe und smarte Fertigungsprozesse simulieren lassen. Neben Ausbildungszwecken ist diese „Mini-Fabrik“ auch für Unternehmen interessant, die Digitalisierung und Automatisierung veranschaulichen und am Modell für ihre Produktion erproben möchten. „Die APS setzt Industrie-Standards bei Aktorik und Sensorik in Kombination mit Software-Schnittstellen ein und ist damit echt nah dran an der Realität. Damit ist das Modell aber auch sehr komplex und dementsprechend erklärungsbedürftig“, so Wolfgang Lex, Head of Technical Sales Project Business bei Conrad Electronic.

Genau hier kommt Conrad als Vertriebspartner ins Spiel: „Auf der Conrad Sourcing Platform haben wir immer mal wieder Produkte im Sortiment, bei denen es mit dem reinen Verkauf nicht getan ist. Unsere Aufgabe als Lösungsanbieter ist es dann, sowohl die Interessenten kompetent ans Produkt heranzuführen als auch die Käufer intensiv zu schulen und bei der Integration des Produkts zu unterstützen.“

Die Miniatur-Smart-Factory besteht aus einzelnen Modulen wie Warenein- und Ausgang, Hochregallager, Frässtation, Bohrstation und Qualitätssicherung mit KI. Ein fahrerloses Transportsystem transportiert Werkstücke flexibel zwischen den einzelnen Stationen und gewährleistet die Simulation eines flexiblen und sogar erweiterbaren Produktionsprozesses.

Gesteuert wird die Fabrik von einer zentralen Steuerung (Raspberry Pi 4 Model B), die mit den Steuerungen der einzelnen Fabrikmodule, SPS Siemens S7 1200 in der 24V Version, vernetzt ist. Die zentrale Steuerung kommuniziert über die standardisierte FTS-Schnittstelle VDA 5050 und steuert die Transportaufträge für das FTS. Für die Kommunikation wird das MQTT-Protokoll (Message Queuing Telemetry Transport) verwendet.

Drei Zielgruppen, drei Use Cases

Ist die APS für Schulungszwecke an Berufsschulen und Hochschulen im Einsatz, erhalten Lernende ein tiefes Verständnis für automatisierte Produktionsprozesse, Sensorik, Steuerungstechnik und IT-Vernetzung – hands-on und interdisziplinär.

Industrieunternehmen können die APS für Weiterbildung und Prozesssimulationen nutzen: Mitarbeitende können neue Produktionsabläufe, Digitalisierungskonzepte oder Retrofit-Prozesse risikolos am Modell erproben. So hat ein mittelständischer Maschinenbauer sein Instandhaltungspersonal an der Anlage gecoacht, um den sicheren Umgang mit Sensorik, vernetzten Systemen und digitaler Produktionssteuerung zu üben – bevor neue Systeme in der echten Fertigung implementiert werden.

Auch im Bereich Forschung und Entwicklung bietet die APS zahlreiche Vorteile, zum Beispiel beim Prototyping und der Konzeptentwicklung für Industrie 4.0.

Links:

Hier wird das neue Conrad Whitepaper kostenlos zum Download angeboten.

Das neue Conrad Whitepaper informiert auf zehn Seiten über die Möglichkeiten der Agile Production Simulation von fischertechnik. Bild: Conrad

Artikel per E-Mail versenden