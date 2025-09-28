Weniger Papier, mehr Prozesssicherheit

Digitale Instandhaltung in der Wasserwirtschaft: mehr Überblick, weniger Risiko

Die Wasserwirtschaft steht vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits gilt es, eine zunehmend komplexe Infrastruktur sicher und zuverlässig zu betreiben, andererseits müssen stetig wachsende regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Gefordert sind nicht nur effiziente Prozesse und eine lückenlose Dokumentation, sondern auch ein tiefes Verständnis für den Zustand von Schiebern, Hydranten, Brunnen und weiteren Anlagen.

Genau hier setzt die digitale Transformation an – nicht als Zukunftsversprechen, sondern als konkretes Werkzeug, das bereits heute spürbar zu mehr Effizienz, Versorgungssicherheit und Transparenz im operativen Alltag beiträgt.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 10 der aktuellen B&I.

Links:

www.inventsys.de

Moderne digitale Werkzeuge ermöglichen es Versorgungsbetrieben, die Instandhaltung mit georeferenzierten Daten wie zum Beispiel GIS-Plänen (GIS steht für geografische Informationssysteme) und ihrem Anlagenmanagement nahtlos zu verknüpfen. Bild: KI-generiert

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