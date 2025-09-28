Instandhaltung im GMP-Umfeld

Bilfinger hat einen Instandhaltungsauftrag für eine Biopharma-Produktionsstätte in Schottland erhalten. Der Vertrag hat ein Volumen von rund 17 Millionen Euro und läuft zunächst drei Jahre. Zum Leistungsumfang zählen unter anderem Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Korrosionsschutz sowie Unterstützung bei Turnarounds.

Der Vertrag ist am 1. Mai 2026 gestartet und läuft zunächst drei Jahre. Zudem bestehen Optionen auf zwei Verlängerungen um jeweils ein weiteres Jahr. Im Zuge des Betreiberwechsels sollen rund 60 Fachkräfte vom bisherigen Dienstleister zu Bilfinger wechseln.

Zum Leistungsumfang gehören integrierte Services aus den Bereichen Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Zugangslösungen, Isolierung sowie Korrosionsschutz. Darüber hinaus unterstützt Bilfinger den Standort bei Turnarounds und Projekten.

Die Produktionsstätte arbeitet in einem GMP-regulierten Umfeld (Good Manufacturing Practice). Entsprechend stehen Anlagenverfügbarkeit, regulatorische Anforderungen und Prozesssicherheit im Fokus. Der Standort gilt als strategisch wichtig für die Herstellung essenzieller Medikamente.

Links:

https://www.bilfinger.com/de/

Bilfinger zufolge fiel die Entscheidung für den Auftrag unter anderem aufgrund der technischen Expertise, des Fokus auf nachhaltigen Anlagenbetrieb und der Erfahrung mit regulierten Produktionsumgebungen. Mit dem Auftrag stärkt Bilfinger seine Position im wachsenden Markt für integrierte Instandhaltungsleistungen entlang des gesamten Anlagenlebenszyklus. Bild: Bilfinger

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