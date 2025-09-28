Norelem Spanner: Mehr Sicherheit beim Spannen im Betrieb

Norelem erweitert sein Spanntechnik-Programm um neue Bügel-, Zug- und Schnellspanner mit integrierter Sicherheitsverriegelung. Die Komponenten ermöglichen schnelles, wiederholgenaues Spannen und erhöhen die Prozesssicherheit – auch bei beengten Einbausituationen.

Konkret umfasst das neue Programm Bügelspanner mit Sicherheitsverriegelung sowie weitere Varianten von Zug- und Schnellspannern. Die integrierte Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Spanner im Betrieb. Verfügbar sind die Varianten in Stahl und Edelstahl.

Sicherheitsverriegelung als zentrales Merkmal

Die neuen Bügelspanner verfügen über eine integrierte Verriegelung, die ein selbstständiges Öffnen unter Betriebsbedingungen zuverlässig verhindert. Das steigert die Prozesssicherheit direkt an der Maschine oder Vorrichtung. Gerade in automatisierten oder sicherheitskritischen Abläufen ist dieses Merkmal entscheidend.

Flexible Bauformen für beengte Einbausituationen

Unterschiedliche Bauformen der Zug- und Schnellspanner erlauben den Einsatz auch dort, wo der Platz knapp ist. Zugspanner mit seitlicher Montage sind speziell für Anwendungen mit eingeschränkten Raumverhältnissen ausgelegt. Die Spanner ermöglichen dabei stets ein schnelles und wiederholgenaues Einspannen.

Werkstoffwahl: Stahl und Edelstahl

Norelem bietet die neuen Spanner in Stahl und Edelstahl an. Die Edelstahlvarianten eignen sich für korrosionsbeanspruchte Umgebungen, etwa in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie. Beide Werkstoffvarianten decken ein breites Spektrum industrieller Einsatzbereiche ab.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 31 der aktuellen B&I.

Links:

www.norelem.de

Clever: Die neuen Zugspanner mit seitlicher Montage überzeugen bei wenig Platz. Bild: Norelem

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