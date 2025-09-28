Digitale Instandhaltung …

… das gibt es auch made in Germany

Wenn sich am 29. und 30. Oktober 2025 erstmals die Tore der maintenance München öffnen, werden Flexhub IT Solutions und Intrexx nach eigenen Angaben zeigen, wie sich moderne Instandhaltung heute gestaltet: digital, agil und sicher.

Die beiden Unternehmen setzen dabei bewusst auf Software und Hosting, die vollständig in Deutschland entwickelt und betrieben werden. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen zwei Werkzeuge, die auf den direkten Einsatz im Instandhaltungsalltag ausgelegt sind.

Natürlich stehen auch die Experten von Flexhub IT Solutions und Intrexx auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 528 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

www.flexhubsolutions.com

Am Messestand wartet neben Livepräsentationen auch ein Gewinnspiel: Verlost wird ein einjähriges Lizenzpaket „Professional“ von pAIpe. Bild: Flexhub IT Solutions

