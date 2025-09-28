Erfolgreiche Premiere der „maintenance München“

Vom 29. bis 30. Oktober 2025 feierte die Fachmesse maintenance München im MOC Event Center der Messe München ihre gelungene Premiere. Über 110 Aussteller präsentierten Lösungen für die industrielle Instandhaltung – von Ersatzteilmanagement über Smart Maintenance bis hin zu KI-gestützten Verfahren. Insgesamt 1.770 Besucher nutzten die beiden Messetage, um sich über aktuelle Trends wie Predictive Maintenance, Daten- und Wissensmanagement zu informieren.

Die Premiere übertraf die Erwartungen deutlich: In den Hallen herrschte reger Austausch zwischen Betreibern, Dienstleistern und Technologieanbietern. Viele Fachbesucher suchten gezielt nach konkreten Lösungen für ihre Instandhaltungsstrategien und knüpften neue Kontakte. Die positive Resonanz auf Aussteller- wie Besucherseite bestätigte, dass im Süden Deutschlands Bedarf an einer eigenen, praxisnahen Plattform besteht.

Bereits im Vorfeld war die Ausstellungsfläche vollständig ausgebucht – über 110 Unternehmen aus mehr als zehn Ländern waren vertreten. Thematisch prägten insbesondere Digitalisierung, Automatisierung und Messtechnik das Messegeschehen und sorgten für zahlreiche Impulse aus Industrie und Forschung.

Ein Schwerpunkt der Messe lag auf dem direkten Erfahrungsaustausch. Das Fachforum bot dazu praxisnahe Vorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Instandhaltung.

Der Veranstalter nutzte die gelungene Premiere, um bereits einen Ausblick zu geben: Die nächste maintenance München wird vom 7. bis 8. Oktober 2026 erneut im MOC Event Center stattfinden – und damit etwas früher im Jahr als die Erstausgabe.

Zuvor trifft sich die Instandhaltungs-Community jedoch in Dortmund: Die Leitmesse der Instandhaltung öffnet bereits am 25. und 26. Februar in den Westfalenhallen ihre Tore. Die B&I begleitet beide Veranstaltungen in gewohnter Weise mit einer ausführlichen redaktionellen Messezeitung. Aussteller, die in Dortmund präsent sein werden, sind eingeladen, frühzeitig Kontakt mit der Redaktion aufzunehmen.

Links:

www.maintenance-messen.com

Gut besucht: 1.770 Fachbesucher kamen laut Messeveranstalter zur Premiere ins MOC München. Bild: B&I

