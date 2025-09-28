Wenn die Kabeltrommeln mitdenken

So funktioniert ein digitales Kabelbestandsmanagement in der Praxis

Pharmazeutische Produkte müssen Patienten sicher erreichen. Dafür sorgen unter anderem die Verpackungslinien von Uhlmann Pac-Systeme in Laupheim, die weltweit zum Einsatz kommen. In den Fertigungsstraßen und Maschinen werden Leitungen von Lapp genutzt.

Mit der Lösung „Lapp eKanban“ hat das Stuttgarter Familienunternehmen Lapp bei seinem Kunden eine Lösung für ein digitales Kabelbestandsmanagement implementiert, inklusive automatischer Nachbestellung.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 9 der aktuellen B&I.

Links:

www.lapp.com/de/

„Die Verwaltung unseres Kabelbestands war aber lange Zeit eine Herausforderung für uns“, erinnert sich Christian Ehe. „Es kam schon vor, dass eine Kabeltrommel plötzlich leer und kein Ersatz vorhanden war, sodass wir die Maschine an diesem Tag nicht weiterbauen konnten.“ Bild: Lapp

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