Wenn die Kabeltrommeln mitdenken
So funktioniert ein digitales Kabelbestandsmanagement in der Praxis
Pharmazeutische Produkte müssen Patienten sicher erreichen. Dafür sorgen unter anderem die Verpackungslinien von Uhlmann Pac-Systeme in Laupheim, die weltweit zum Einsatz kommen. In den Fertigungsstraßen und Maschinen werden Leitungen von Lapp genutzt.
Mit der Lösung „Lapp eKanban“ hat das Stuttgarter Familienunternehmen Lapp bei seinem Kunden eine Lösung für ein digitales Kabelbestandsmanagement implementiert, inklusive automatischer Nachbestellung.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 9 der aktuellen B&I.
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