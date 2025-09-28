Lapp auf der Logimat

Auf der Logimat (24. bis 26. März 2026 in Stuttgart) präsentiert Lapp in Halle 3, Stand A11, Kabel- und Verbindungslösungen für automatisierte Materialflüsse. Im Fokus stehen robuste Verkabelungskonzepte, digitale Bestandsüberwachung und modulare Konfektionslösungen.

Lapp stellt auf der Messe Lösungen vor, die auf hohe Taktzahlen, mechanische Belastungen und wechselnde Bewegungsprofile ausgelegt sind. Gezeigt werden unter anderem Kabelkonfektionen, Servoleitungen und Schleppkettensysteme für eine kontinuierliche Energie- und Datenübertragung – etwa in automatisierten Regallagern oder fahrerlosen Transportsystemen.

Viele intralogistische Anlagen sind auf eine zuverlässige Datenkommunikation angewiesen. Lapp präsentiert in diesem Zusammenhang modulare Verkabelungskonzepte für unterschiedliche industrielle Kommunikationsprotokolle.

Vorkonfektionierte Baugruppen können Installationszeiten reduzieren und potenzielle Fehlerquellen minimieren. Ziel ist eine höhere Anlagenverfügbarkeit bei zugleich flexibler Integration in bestehende Systemarchitekturen.

Mit der eKanban-Lösung zeigt Lapp außerdem ein System zur digitalen Überwachung von Kabelbeständen. Das Monitoring ermöglicht Transparenz über Verfügbarkeiten und unterstützt frühzeitige Nachbestell- oder Wartungsprozesse.

Die Lösung liefert Echtzeitinformationen zum Status von Kabeln und Komponenten und lässt sich in bestehende Lager- und Produktionssysteme integrieren. So können Unterbrechungen im Materialfluss reduziert werden.

Bild: Lapp

