Lapp auf der aaa 2026 Friedrichshafen

Am 10. und 11. März 2026 trifft sich die Automatisierungsbranche auf der all about automation in Friedrichshafen. Lapp zeigt in Halle B1, Stand 223 Lösungen für industrielle Kommunikation, robuste Schnittstellen und nachhaltige Verbindungstechnik.

Als Anbieter integrierter Lösungen in der Kabel- und Verbindungstechnologie positioniert Lapp seine Produkte als Bausteine stabiler und skalierbarer Automatisierungsarchitekturen. Im Mittelpunkt stehen robuste Schnittstellenlösungen für Maschinen, Steuerungen und Peripherie.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf den EPIC-Steckverbindern. Sie kommen in industriellen Anwendungen als Schnittstelle zwischen Maschine, Steuerung und Feldkomponenten zum Einsatz. Gezeigt werden unterschiedliche Serien – von Rechteck- bis Rundsteckverbindern – für variierende mechanische und elektrische Anforderungen.

Mit der neuen EPIC Click-Connect-Serie erweitert Lapp das Portfolio um eine Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Installationsgeschwindigkeit und Flexibilität. Das EPIC Click-Connect-M12D ist als beidseitig konfektioniertes Patchkabel ausgeführt und verfügt über eine Push-Pull-Verriegelung nach DIN EN IEC 61076-2-010. Die Steckverbinder lassen sich werkzeuglos stecken, verriegeln und entriegeln. Der Verzicht auf klassische Verschraubungen reduziert Montagezeit und potenzielle Fehlerquellen.

Das M12D unterstützt Ethernet-basierte Kommunikation und ist für hochflexible, dauerbewegte Anwendungen ausgelegt, etwa in Schleppketten oder beweglichen Maschinenteilen-

Mit einer Industrial Communication Wall stellt Lapp außerdem praxisnah dar, wie Single Pair Ethernet oder Lichtwellenleiter in Produktionsumgebungen eingesetzt werden können. Besucher erhalten Einblicke in Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Netzwerke und in den Aufbau leistungsfähiger Kommunikationsinfrastrukturen für eine zuverlässige Datenübertragung.

Ergänzend informiert Lapp über sein Portfolio für gängige industrielle Protokolle sowie über Leitungs- und Verbindungslösungen für feste Installationen, flexible Anwendungen und dynamische Bewegungsabläufe.

Am Stand von Lapp werden auch die EPIC Click-Connect-Steckverbinder zu sehen sein. Bild: Lapp

