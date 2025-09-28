Schwerlastleitern für Profis

Leitern und Tritte werden im professionellen Einsatz häufig deutlich stärker beansprucht als im privaten Umfeld. Neben dem Körpergewicht wirken zusätzlich Werkzeuge, Materialien oder persönliche Schutzausrüstung auf die Steigtechnik ein. Krause hat deshalb sein Stabilo-Programm für Anwendungen mit hoher Belastung erweitert.

Zum Sortiment gehören einseitig begehbare Stufen-Stehleitern, beidseitig nutzbare Stufen-Doppelleitern, Stufen-Anlegeleitern sowie die neuen Modelle Stabilo Stehleiter 135 XL und die Doppel-Klapptritte 135 und 135 XL. Alle Varianten sind für Belastungen bis 225 kg ausgelegt. Die Schwerlastmodelle setzen auf verstärkte Aluminiumkonstruktionen, stabile Holm- und Gelenkbereiche sowie rutschhemmende Ausstattungsdetails.

Die einseitig begehbare Stabilo Stufen-Stehleiter verfügt unter anderem über eine profilierte Sicherheitsplattform, einen erhöhten Sicherheitsbügel und eine integrierte Werkzeugablage. Für längere Arbeiten bietet die neue Stabilo Stehleiter 135 XL zusätzliche Komfortmerkmale wie 135 mm tiefe Stufen und eine breite Plattform.

Mit der beidseitig begehbaren Stabilo Stufen-Doppelleiter ergänzt Krause das Sortiment um eine freistehende Lösung für flexible Arbeiten an Maschinen, Regalen oder Anlagen. Die Leiter lässt sich von beiden Seiten nutzen und muss dadurch seltener umgesetzt werden.

Die Stabilo Stufen-Anlegeleiter kombiniert die Eigenschaften einer Anlegeleiter mit breiteren Stufen für mehr Standkomfort. Je nach Ausführung gehört eine Quertraverse zur Ausstattung, um die Anforderungen der DIN EN 131 zu erfüllen.

Für Arbeiten in geringer Höhe bietet Krause außerdem die neuen Doppel-Klapptritte 135 und 135 XL an. Beide Modelle verfügen über 135 mm tiefe Stufen und große Standflächen. Sie eignen sich beispielsweise für Kommissionierung, Sichtprüfungen, kurze Wartungsarbeiten oder Tätigkeiten im Facility-Management. Die Tritte sind mit verschraubten Aluminium-Gelenken, Eckaussteifungen und rutschhemmenden Stufen ausgestattet und sollen eine kompakte Ergänzung zum bestehenden Schwerlast-Sortiment darstellen.

Links:

www.krause-systems.com

Mit der Produktlinie Stabilo bietet Krause verschiedene Schwerlastleitern und Tritte für den professionellen Einsatz an. Das Sortiment umfasst einseitig und beidseitig begehbare Stufenleitern, Anlegeleitern sowie die neuen Modelle Stabilo Stehleiter 135 XL und Doppel-Klapptritt 135 beziehungsweise 135 XL. Bild: Krause

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