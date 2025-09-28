Neuer Gesamtkatalog von Krause

Im neuen Gesamtkatalog 10.0 präsentiert Krause auf 276 Seiten sein aktuelles Programm für sicheres Arbeiten in der Höhe. Neben Leitern, Tritten und Fahrgerüsten stehen neue Produkte für professionelle Anwendungen, Lösungen für rutschgefährdete Bereiche sowie digitale Prüf- und Serviceangebote im Fokus.

Im Mittelpunkt des Katalogs stehen Lösungen für praxisgerechtes und sicheres Arbeiten in der Höhe. Dazu zählen Produkte für Wartungs- und Montageeinsätze, kompakte Steighilfen für den täglichen Einsatz sowie Systeme für rutschgefährdete Arbeitsbereiche.

Zu den wichtigsten Neuheiten gehört die Stabilo Stufen-Stehleiter 135 XL. Sie ist für professionelle Anwendungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt und bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 225 Kilogramm. Zur Ausstattung zählen 135 Millimeter tiefe D-Stufen, eine breite Sicherheitsplattform, ein erhöhter Sicherheitsbügel sowie rutschhemmende Fußstopfen.

Neue Klapptritte und kompakte Lösungen

Erweitert wurde außerdem das Sortiment kompakter Steigtechnik. Die neuen Stabilo Doppel-Klapptritte sind ebenfalls für professionelle Anwendungen konzipiert und als temporäre Arbeitsplätze ausgelegt. Die Modelle Doppel-Klapptritt 135 und 135 XL verfügen über tiefe Stufen, großzügige Standflächen und eine Belastbarkeit bis 225 Kilogramm. Für kürzere und häufige Einsätze bietet der Hersteller zusätzlich den Doppel-Klapptritt 80 an.

Auch im Monto-Programm gibt es neue Modelle und Farbvarianten. Der neue Klapptritt Toppy ist ein kompakter Stahl-Klapptritt mit rutschhemmenden Auflagen, integrierter Klappsperre und einer Belastbarkeit bis 150 Kilogramm. Zusammengeklappt benötigt er lediglich 45 Millimeter Tiefe. Mit dem Toppy Style ergänzt Krause die Serie um eine eloxierte Variante.

Lösungen für rutschgefährdete Bereiche

Für Arbeitsumgebungen mit erhöhter Rutschgefahr stellt Krause die Stabilo Stufen-Anlegeleiter mit R13-Rutschhemmung vor. Die offenen R13-Stufen sollen verhindern, dass sich Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Trittfläche sammeln. Ergänzt wird die Ausstattung durch rutschhemmende Fußstopfen und verstärkte Holme.

Darüber hinaus erweitert der Hersteller sein Angebot um weitere Lösungen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dazu zählen das Climtec Alu-Arbeitsgerüst, das jetzt auch als Transportwagen genutzt werden kann, sowie eine höhenverstellbare fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb für Arbeiten etwa an Busdächern.

Digitale Prüfprozesse im Fokus

Neben der Steigtechnik präsentiert Krause auch digitale Dienstleistungen. Mit der Web-App Wosatec lassen sich Prüfprozesse für Arbeitsmittel digital verwalten und dokumentieren. Unternehmen können Prüfintervalle mithilfe von QR-Code-Etiketten, zentralen Prüfprotokollen und automatischen Erinnerungen organisieren.

Ergänzend dazu bietet die Krause Academy Schulungen für Anwender und Sicherheitsverantwortliche an. Mit Krause Inspect umfasst das Angebot außerdem professionelle Prüfdienstleistungen.

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Der neue Gesamtkatalog 10.0 steht hier zum Download bereit.

Der neue Gesamtkatalog richtet sich an Fachhandel, Industrie, Handwerk, öffentliche Einrichtungen und Sicherheitsverantwortliche. Neben bewährter Steigtechnik zeigt der Hersteller zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Arbeitsplattformen sowie digitale Prüf- und Serviceangebote. Bild: Krause

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