Digitale Transparenz statt vages Bauchgefühl

Smarte IoT-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen – auch im Retrofit

Nach wie vor arbeiten viele mittelständische Unternehmen mit Maschinen und Einrichtungen, denen es an digitalen Schnittstellen fehlt. Wie sich die Betriebs- und Zustandsdaten dieser Anlagen aber dennoch zu einem intelligenten Produktions- und Monitoringsystem zusammenführen lassen, zeigt Expresso mit seiner retrofit-fähigen IoT-Lösung Expresso Connect.

Sie ist mobilfunkbasiert, arbeitet unabhängig von Firmennetzwerken und ist innerhalb eines Tages einsatzbereit. Mit geringem Aufwand gelingt so der Einstieg in die Digitalisierung auf Industrie 4.0-Niveau.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 11 der aktuellen B&I.

Links:

www.expresso.de

Die Betriebs- und Zustandsdaten werden über die Connect-Boxen in Echtzeit erfasst, verschlüsselt und automatisch via Mobilfunk auf einen deutschen Zentralserver übermittelt. Bild:

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