Digitale Transparenz statt vages Bauchgefühl
Smarte IoT-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen – auch im Retrofit
Nach wie vor arbeiten viele mittelständische Unternehmen mit Maschinen und Einrichtungen, denen es an digitalen Schnittstellen fehlt. Wie sich die Betriebs- und Zustandsdaten dieser Anlagen aber dennoch zu einem intelligenten Produktions- und Monitoringsystem zusammenführen lassen, zeigt Expresso mit seiner retrofit-fähigen IoT-Lösung Expresso Connect.
Sie ist mobilfunkbasiert, arbeitet unabhängig von Firmennetzwerken und ist innerhalb eines Tages einsatzbereit. Mit geringem Aufwand gelingt so der Einstieg in die Digitalisierung auf Industrie 4.0-Niveau.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 11 der aktuellen B&I.
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