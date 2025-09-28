Transparenz für Kunden und Mitarbeitende

Digitalisierte Planung, Dokumentation und Qualitätssicherung der Industriereinigung

Mit der App „Wiclean“ werden bei der Wisag Industrie Service Gruppe nun Reinigungsleistungen strukturiert erfasst, geplant und ausgewertet. Die Anwendung soll Mitarbeitende vor Ort unterstützen und Kunden mehr Transparenz über durchgeführte Leistungen bieten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.

Links:

www.wisag.de

Die Durchführung der Reinigungsarbeiten wird direkt in der App dokumentiert. Mitarbeitende können dabei auch Fotos oder Kommentare erfassen. Eine Offline-Funktion ermöglicht die Nutzung selbst in Bereichen ohne Netzabdeckung. Bild: Wisag

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