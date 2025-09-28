Flir bündelt Thermografie-Paket

Flir bietet professionelle Wärmebildkameras der Exx-, T5xx- und T8xx-Serie künftig mit erweiterten Servicepaketen an. Die „2026 Premium Handheld Bundles“ kombinieren Kamera, verlängerte Garantie, Cloud-Software und Schulungen. Ziel ist es, Anwendern den Einstieg in die professionelle Thermografie zu erleichtern und den praktischen Nutzen der Systeme schneller verfügbar zu machen.

Mit den „2026 Premium Handheld Bundles“ stellt Flir ein Paket für professionelle Wärmebildkameras vor. Käufer ausgewählter Modelle der Serien Exx, T5xx und T8xx – darunter E76, E86 und E96 – erhalten nach Registrierung ihrer Kamera ein erweitertes Supportpaket ohne zusätzliche Kosten.

Dieses umfasst unter anderem eine fünfjährige Flir-Protect-Garantie sowie Softwarelösungen für Datenmanagement und Auswertung. Anwender können zwischen einem 18-monatigen Assetlink-Multi-Tenant-Abonnement zur Gerätekoordination oder einer einjährigen Ignite-Pro-Lizenz für Cloud-Speicher und Berichterstellung wählen.

Zum Paket gehört außerdem ein zweistündiger Kurs des Infrared Training Center (ITC). Der von einem Dozenten geleitete Onlinekurs soll Anwendern grundlegende Kenntnisse vermitteln, um die Wärmebildkameras effizient einzusetzen.

Parallel dazu hat Flir den Registrierungsprozess überarbeitet. Die Verpackungen der berechtigten Kameras enthalten einen individuellen QR-Code, der zu einer personalisierten Registrierungsseite führt. Serien- und Teilenummern werden dabei automatisch übernommen.

Nach der Registrierung im Flir-Kundenportal erhalten Anwender direkt Zugriff auf die Aktionscodes und Links zur Einlösung der enthaltenen Leistungen.

Links:

www.flir.de

Die zeitlich begrenzte Aktion gilt für berechtigte Kameramodelle der Serien Exx, T5xx und T8xx, die bis zum 30. Juni 2026 gekauft und registriert werden. Die T1000-Serie ist von der Aktion ausgenommen. Bild: Flir

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