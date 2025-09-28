Thermografie, app-er neu gedacht

Mit der neuen iXX-Serie stellt Flir App-fähige Wärmebildkameras vor. Die Geräte kombinieren laut Hersteller moderne Thermografietechnik mit einem flexiblen App-Ökosystem und ermöglichen so vernetzte, standardisierte und intuitive Inspektionen – unabhängig vom Erfahrungsgrad der Anwender. Ein Anwenderbeispiel zeigt, wie dies die Arbeitsabläufe beschleunigt.

„Die meisten Menschen kaufen Smartphones nicht wegen der Hardware, sondern um die Vorteile von Apps und ihrer Funktionen zu nutzen“, erklärt Rob Milner, Director Business Development von Flir, und ergänzt: „Analog dazu wird unsere neue iXX mit dem ACE-Ökosystem zu einer tragbaren Infrarotkamera, auf der Flir- und Drittanbieter-Apps installiert werden können.

Kunden profitieren von vereinfachten und schnelleren Arbeitsabläufen, von Unterstützung für unerfahrenere Mitarbeiter und von einfachen Problemlösungen bei Dokumentation, Kommunikation und der Entscheidungsfindung. Mit der iXX ist es sogar möglich, eigene Apps zu erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen und Zielen der Nutzer entsprechen.“

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 17.

Links:

www.flir.de

Mit der iXX-Serie führt Flir eine neue Generation von Wärmebildkameras ein, die App-Funktionalität mit leistungsstarker Thermografie verbinden. Bild: Flir

Artikel per E-Mail versenden