Flir Hackathon App Challenge

Mit der neuen Hackathon App Challenge 2025 ruft Flir Entwickler weltweit dazu auf, innovative Anwendungen für Wärmebildtechnik zu entwickeln. Im Fokus stehen Lösungen für die industrielle Zustandsüberwachung und Gebäudediagnostik.

Zeitgleich mit der Einführung der app-fähigen Wärmebildkameras der iXX-Serie hat Flir die Hackathon App Challenge 2025 gestartet.

Ziel ist es, mit dem Flir ACE SDK neuartige Android-Apps zu entwickeln, die Wärmebildtechnik für reale Anwendungen nutzbar machen – etwa in der industriellen Zustandsüberwachung oder Gebäudediagnostik. Teilnehmende können Wärmebildkameras und bis zu 5.000 US-Dollar gewinnen.

Die Plätze für die Hackathon App Challenge 2025 sind begrenzt. Interessenten sollten sich daher frühzeitig registrieren. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Dezember 2025.

Nach der Anmeldung können Teilnehmende an einem Kick-off-Webinar teilnehmen und mit Flir-Experten sowie Industriepartnern zusammenarbeiten, um ihre App-Ideen weiterzuentwickeln.

Links:

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessenten hier.

Durch die Entwicklung von Apps für Flir ACE können die Teilnehmer der Hackathon App Challenge 2025 Einfluss darauf nehmen, wie Techniker weltweit thermische Daten in Echtzeit erfassen, analysieren und darauf reagieren können. Bild: Flir

