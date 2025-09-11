Flir iXX vereinfacht Inspektionen

Mit der neuen iXX-Serie stellt Flir app-fähige Wärmebildkameras für das Condition Monitoring vor. Durch die direkte Verbindung mit der Assetlink-Software lassen sich Wärmebilder automatisch in Anlagenstrukturen einordnen. Das beschleunigt Arbeitsabläufe, reduziert Dokumentationsaufwand und verbessert die Entscheidungsfindung.

Die iXX-Kameras basieren auf der ACE-Plattform und kombinieren Thermografie mit App-Funktionalität. Dadurch können Inspektionen standardisiert und teamübergreifend genutzt werden. Über die Cloud-Anbindung lassen sich Daten unmittelbar hochladen, organisieren und teilen.

„Die meisten Menschen kaufen Smartphones nicht wegen der Hardware, sondern um die Vorteile von Apps und ihrer Funktionen zu nutzen“, erklärt Rob Milner, Director Business Development. „Analog dazu wird unsere neue iXX mit dem ACE-Ökosystem zu einer tragbaren Infrarotkamera, auf der Flir- und Drittanbieter-Apps installiert werden können (…). Kunden profitieren von vereinfachten und schnelleren Arbeitsabläufen, von Unterstützung für unerfahrenere Mitarbeiter und von einfachen Problemlösungen bei Dokumentation, Kommunikation und der Entscheidungsfindung. Mit der iXX ist es sogar möglich, eigene Apps zu erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen und Zielen der Nutzer entsprechen.“

Unterstützung für Wartungsteams

Viele Betriebe klagen über fehlende Thermografie-Experten. Die iXX-Serie begegnet diesem Problem mit intuitiven Arbeitsabläufen, die auch weniger erfahrenen Technikern sichere Inspektionen ermöglichen. Eine Einführungs-App erleichtert den Start und fördert den Kompetenzaufbau.

Mit der browserbasierten Software Flir Assetlink lassen sich Inspektionen planen, Bilder direkt Anlagen zuordnen und Berichte automatisch erstellen. Das verringert den Dokumentationsaufwand erheblich und unterstützt eine durchgängige Kommunikation im Team. Trendvisualisierungen liefern darüber hinaus tiefergehende Einblicke in den Zustand von Anlagen.

Die iXX-Serie eignet sich besonders für elektrische und mechanische Inspektionen in Industrie, Energieversorgung und Rechenzentren. Weitere Anwendungen liegen in der Gebäudediagnostik, etwa bei HLK-Prüfungen oder Feuchtigkeitsanalysen. Mit einer Infrarotauflösung bis 480 × 640 Pixel, MSX-Bildverbesserung und robuster Hardware sind die Kameras für vielfältige Einsatzfelder ausgelegt. Bild: Flir

