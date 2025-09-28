FM-Vertrag am IBC verlängert

Spie bleibt weitere dreieinhalb Jahre für das technische und infrastrukturelle Facility Management des International Business Campus (IBC) in Frankfurt verantwortlich. Der Multitechnik-Dienstleister betreibt und wartet unter anderem die Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Sanitär- sowie Sicherheitstechnik und begleitet Modernisierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Spie übernimmt erneut das technische und infrastrukturelle Facility Management für den 84.000 Quadratmeter großen International Business Campus. Dazu gehören Betrieb und Instandhaltung der HKLS-Anlagen sowie der Elektro- und Sicherheitstechnik. Zusätzlich verantwortet der Dienstleister die Gebäudeleitzentrale, technische Beratung und die Koordination infrastruktureller Aufgaben.

Der IBC ist ein markanter Bestandteil der Frankfurter Skyline und gilt als Beispiel für modernes, nachhaltiges Gebäudemanagement. Mit Wiredscore Platinum und LEED Platinum ist der Campus für digitale Leistungsfähigkeit und ressourcenschonenden Betrieb ausgezeichnet. Spie unterstützt den LEED-Prozess (LEED steht für Leadership in Energy and Environmental Design) durch Datenerhebung, Monitoring und technische Umsetzung.

„Mit gezielten Maßnahmen konnten wir den Energieverbrauch Schritt für Schritt senken. Beispielsweise durch die Umrüstung von rund 580 Leuchten auf LED und den Austausch von Heiz- und Kälteanlagen durch effizientere Modelle“, erläutert Heike Wandsleb, Projektteamleiterin am IBC.

Als ESG-Lösungspartner setzt Spie derzeit weitere Effizienzmaßnahmen um, darunter die hydraulische Optimierung und Anpassung des Kaltwassernetzes.

„Seit über 20 Jahren sorgen wir am IBC für einen sicheren, effizienten und nachhaltigen Betrieb. Die erneute Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen unseres Kunden in unsere technische Kompetenz und die Qualität unserer Lösungen“, betont Stefan Schusterschitz, Leiter des Geschäftsbereichs Efficient Facilities bei Spie. Bild: Branicks

