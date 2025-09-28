Freudenberg Sealing Technologies: Dr. Rozmán wird CEO

Freudenberg Sealing Technologies (FST) hat zum 1. Juli 2026 einen neuen CEO: Dr. Alexander Rozmán übernimmt die Unternehmensführung von Dr. Matthias Sckuhr, der in das Management Board der Freudenberg-Gruppe wechselt.

Dr. Alexander Rozmán ist seit Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Freudenberg-Gruppe tätig. Zuletzt leitete er als CEO Freudenberg Filtration Technologies. Davor war er Mitglied des Management Boards von Freudenberg Performance Materials sowie Leiter des globalen Vertriebs bei Vibracoustic.

Rozmáns Werdegang bei Freudenberg

Bereits zwischen 2015 und 2020 verantwortete Rozmán den Bereich Industrial Services bei Freudenberg Sealing Technologies. Mit dieser konzerneigenen Erfahrung bringt er fundierte Kenntnisse der relevanten Märkte und Geschäftsbereiche mit. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in Strategie, Transformation und internationaler Ausrichtung.

Führungsteam bleibt weitgehend stabil

Die Unternehmensführung von FST besteht neben dem neuen CEO weiterhin aus Kerstin Borrs als CFO und Gary VanWambeke als CTO. Dr. Matthias Sckuhr, der FST bislang als CEO leitete, wechselt in das übergeordnete Management Board der Freudenberg-Gruppe.

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www.fst.com

„Freudenberg verbindet technologische Exzellenz mit einer klaren Kundenorientierung. Unser Ziel ist es, den Erfolg unserer Kunden langfristig zu sichern und gemeinsam mit ihnen die Herausforderungen eines sich rasant wandelnden Marktumfelds zu meistern. Dabei stehen Verlässlichkeit, Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit für uns an erster Stelle“, sagt Dr. Alexander Rozmán. Bild: FST

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