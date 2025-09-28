Freudenberg Sealing Technologies: Whitepaper Dichtungen Wasserstoff

Freudenberg Sealing Technologies (FST) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das Dichtungslösungen für Wasserstoffanwendungen systematisch aufbereitet — von der Elektrolyse über Transport und Speicherung bis zur Nutzung in Brennstoffzellen und Wasserstoff-Verbrennungsmotoren.

Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette steigen damit auch die Anforderungen an Dichtungslösungen erheblich. Das Whitepaper von FST gibt einen praxisnahen Überblick über diese Anforderungen.

Technische Herausforderungen für Dichtungen

Das Whitepaper erläutert zunächst die Besonderheiten verschiedener Elektrolyseverfahren. Anschließend beschreibt es die zentralen technischen Herausforderungen: Permeation, explosive Dekompression sowie Medien- und Temperaturbeständigkeit. Auf dieser Grundlage gibt FST Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Werkstoffe und Dichtungsdesigns.

Normen, Checkliste und Experteninterview

Zusätzlich enthält das Whitepaper eine Übersicht typischer Anwendungen und geeigneter Werkstoffklassen sowie einen Überblick über relevante Normen und Standards. Eine praxisorientierte Checkliste zur Dichtungsauswahl sowie ein Experteninterview zu aktuellen Entwicklungen in der Wasserstofftechnologie runden den Inhalt ab.

Links:

www.fst.com

www.fst.com/wasserstoff/

Neue Fertigungsverfahren für Dichtungen im Bereich Wasserstoff und Elektrolyseure

Dichtungsanforderungen entlang der H2-Wertschöpfungskette

Anforderungen für Dichtungen in Erneuerbaren Energien

Normen und Regularien

Whitepaper: Dichtungen in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Bild: Freudenberg Sealing Technologies

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