So lassen sich maximale Erträge realisieren

Anwendungsspezifische Dichtungen und Materialien im Einsatz in Wasserkraftwerken

Je nach regionalen und klimatischen Gegebenheiten kann die aus Strömungsenergie erzeugte Wasserkraft mehr als 80 Prozent der produzierten elektrischen Energie eines Landes betragen. Der aktuelle Spitzenreiter ist Norwegen mit 89 Prozent, dicht gefolgt von Kanada mit 62 Prozent, Brasilien mit 60 Prozent und der Schweiz mit 55 Prozent.

Freudenberg Sealing Technologies kennt die Herausforderungen beim Betrieb von Energieanlagen, die im 24/7-Betrieb zuverlässig Leistung erbringen müssen. Hier gilt es, Ausfallzeiten zu vermeiden, und eines ist klar: Ohne passgenaue Dichtungen funktionieren weder Turbinen noch Ventile.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion auf Seite 31.

Links:

www.fst.com/de/maerkte/wasserkraft/

Octavia Ohr, Head of R&D Freudenberg Xpress Customized Solutions bei Freudenberg Sealing Technologies, ist sich sicher: „Im Zusammenspiel unserer Werkstoff-Spezialisten und der Freudenberg Xpress Produktreihe finden wir für jede Umgebung die passende Stoffgruppe und fertigen die benötigten Profile kundenindividuell.“ Bild: LoggaWiggler, Pixabay

Artikel per E-Mail versenden