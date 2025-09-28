Hygienische Verschraubungen leicht gemacht

Mit dem neuen Schraub- und Dichtsystem Hygienic Usit von Freudenberg Sealing Technologies erweitert Norelem sein Sortiment um eine Lösung, die speziell für hygienesensible Anwendungen entwickelt wurde. Die EHEDG-konformen Komponenten sorgen für dichte, reinigungsfreundliche und sichere Verschraubungen in der Lebensmittelindustrie und vergleichbaren Bereichen.

In Anlagen der Lebensmittelindustrie gelten besonders strenge Hygieneanforderungen – auch bei Schraubverbindungen. Ablagerungen, Korrosion und Keimbildung müssen konsequent verhindert werden.

Hier setzt das neue Schraub- und Dichtsystem Hygienic Usit von Norelem an: Es kombiniert eine sichere Abdichtung mit einfacher Reinigung und einer konsequenten Umsetzung der Hygienic-Design-Richtlinien.

Die Basis des Systems bilden die Hygienic Usit-Dicht- und Unterlegscheiben von Freudenberg Sealing Technologies. Sie bestehen aus einer metallischen Unterlegscheibe mit fest verbundener Dichtung aus EPDM oder Fluoroprene. Diese Konstruktion ermöglicht eine totraumfreie Abdichtung, die auch nach mehrmaligem Anziehen und Lösen zuverlässig erhalten bleibt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Reinigungsfreundlichkeit: Die Abdichtung erlaubt eine gründliche Reinigung, ohne dass die Schraubverbindung gelöst werden muss – ideal bei hohen Temperaturen, intensiven Dampfsterilisationen oder dem Kontakt mit fetthaltigen Medien.

Ergänzend zu den Dicht- und Unterlegscheiben bietet Norelem ein breites Sortiment an Edelstahlkomponenten, die alle den Hygienic-Design-Richtlinien entsprechen. Dazu gehören Sechskantschrauben, Hutmuttern, T-Griffe, Arretierbolzen, Flügelschrauben, Flügelmuttern, Pilzknöpfe und Klemmhebel.

Links:

www.norelem.de

Die Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic Usit sorgen für totraumfreie Abdichtung und einfache Reinigung. Norelem bietet außerdem ein komplettes Sortiment an Edelstahlkomponenten nach Hygienic-Design-Richtlinien an. Bild: Norelem

Artikel per E-Mail versenden