Für 560 Tonnen schwere Prüflasten

Schaeffler hat gemeinsam mit dem Lindø Offshore Renewables Center (LORC) in Dänemark den weltweit leistungsfähigsten Prüfstand für Rotorlagerungen in Betrieb genommen.

Der in Lindø bei Odense errichtete Prüfstand ermöglicht Tests unter realitätsnahen Bedingungen und bildet damit das Herzstück des Schaeffler-Ansatzes für Closed Loop Engineering – einer durchgängigen Entwicklungsphilosophie von der Konstruktion bis zur Validierung im Betrieb.

Die 560 Tonnen schwere Prüflast-Einheit misst 16 Meter in der Länge, neun Meter in der Breite und über acht Meter in der Höhe. Sie simuliert die enormen Kräfte, die auf Rotorlagerungen von Windkraftanlagen mit Rotordurchmessern bis zu 300 Metern wirken – insbesondere bei Offshore-Turbinen.

„Zuverlässigkeit ist für uns und unsere Kunden ein entscheidender Faktor, gerade im Offshore-Bereich. Wir sind führend mit unseren Engineering-Tools und Fertigungstechnologien. Dieser neue Prüfstand, den wir dank der sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit LORC nutzen können, rundet unsere Infrastruktur für Test und Validierung nach oben ab. Hier führen wir Innovationen zur Marktreife“, sagt Bernd Endres, Vice President Regional Business Unit Wind bei Schaeffler.

Er betont: „Mit unserem Closed-Loop-Engineering-Ansatz stellen wir sicher, dass jedes Modell und jede Berechnung durch reale Tests abgesichert wird. Das schafft für unsere Kunden ein Maß an Verlässlichkeit, das im Markt einzigartig ist und die Grundlage für sichere, langlebige Windkraftanlagen bildet.“

Systemkompetenz als Wettbewerbsvorteil

„Von der ersten Produktskizze über die Produktion bis zur Validierung im Realbetrieb: Als Weltmarktführer für Windkraftlager tragen wir mit unserem umfassenden Systemverständnis an zentraler Stelle dazu bei, dass die Anlagen unserer Kunden Windenergie immer effizienter, zuverlässiger und wirtschaftlicher erzeugen. Dieser ganzheitliche Ansatz – wir nennen das ,Closed Loop Engineering‘ – hebt uns von anderen Marktteilnehmern ab“, ergänzt Sascha Zaps, Vorstand Bearings und Industrial Solutions der Schaeffler AG.

Auch Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, hob die Bedeutung des Projekts hervor: „Unser breites Spektrum an Produktfamilien und Fertigungstechnologien bildet das Fundament, auf dem wir unsere Kunden immer wieder mit technologischen Innovationen überzeugen. Das gelingt uns in unterschiedlichsten Marktsektoren – von Two-Wheeler über Automotive hin zu Bahntechnik oder Erneuerbaren Energien. Der Prüfstand in Lindø ist ein weiterer Meilenstein, mit dem Schaeffler als Motion Technology Company neue Maßstäbe setzt und seine Führungsrolle im globalen Wettbewerb ausbaut.“

Das Projekt in Lindø entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Lindø Offshore Renewables Center (LORC) und dem dänischen Prüfstandspezialisten R&D Test Systems. Während LORC als Betreiber die Testinfrastruktur bereitstellt, war Schaeffler maßgeblich an der Definition der technischen Spezifikationen beteiligt und wird den Prüfstand künftig exklusiv für Tests neuer Rotorlagerungen von Windkraftanlagen bis 25 Megawatt nutzen. Bild: Schaeffler

