Für lineare oder drehende Bewegungen

Flexibler Kettenantrieb dreht, hebt und senkt Lasten

Omega Drive heißt das Kettenantriebskonzept von RUD – und hier ist der Name auch Programm: Mit dem charakteristischen form- sowie namensgebenden Umschlingungswinkel von 180 Grad eignet sich der Kettenantrieb aus der Tecdos-Reihe für lineare und drehende Bewegungen.

Mit ihm lassen sich also Lasten drehen, heben und senken. Auf diese Weise können z.B. Hafen- und Schiffskräne bewegt, eine Maschine verfahren oder Solarpanels der Sonne nachgeführt werden.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 13.

www.rud.com/fa-tecdos-omega-drive

Tecdos Omega Drive: Der Kettenantrieb arbeitet mit einem form- sowie namensgebendem Umschlingungswinkel von 180 Grad. Bild: RUD

