RUD feiert 150-jähriges Bestehen

Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG feiert 2025 ihr 150-jähriges Bestehen. Aus einer kleinen Schmiede in Aalen-Unterkochen entwickelte sich ein weltweit tätiger Anbieter von Ketten- und Antriebssystemen.

Gegründet 1875 als Schmiede für Ketten und Drahtbauteile, zählt RUD heute zu den international führenden Herstellern von Ketten- und Antriebssystemen sowie Objekteinrichtungen. Das Unternehmen ist in über 120 Ländern aktiv, bleibt aber mit seinem Hauptsitz in Aalen-Unterkochen fest in der Region verwurzelt.

Die Rundstahlkette bildet nach wie vor das Kernprodukt – gefertigt in zahlreichen Varianten und weiterentwickelt zu Hebe-, Förder-, Anschlag- und Gleitschutzketten. Hinzu kommen Anschlagpunkte, Antriebe und Förderelemente sowie komplette Systemlösungen für Maschinenbau, Logistik, Wehrtechnik und andere Branchen.

Die Produkte dieses Herstellers finden weltweit Einsatz in Industrie, Bergbau, Landwirtschaft und weiteren Bereichen mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. RUD hält zahlreiche Patente und wurde mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Gleichzeitig pflegt das Unternehmen als Familienbetrieb in fünfter Generation langfristige Partnerschaften, soziale Verantwortung und Mitarbeiterförderung.

Links:

www.rud.com

Mit Fokus auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Ausrichtung will RUD seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. „150 Jahre RUD – das sind 150 Jahre voller Leidenschaft, Erfindergeist und Zusammenhalt. Wir danken allen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, und freuen uns auf alles, was noch kommt“, resümiert Dr. Jörg S. Rieger, Mitglied der Geschäftsführung. Der Stich stammt aus dem Jahr 1845. Bild: RUD

