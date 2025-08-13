RUD feiert 150-jähriges Bestehen
Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG feiert 2025 ihr 150-jähriges Bestehen. Aus einer kleinen Schmiede in Aalen-Unterkochen entwickelte sich ein weltweit tätiger Anbieter von Ketten- und Antriebssystemen.
Gegründet 1875 als Schmiede für Ketten und Drahtbauteile, zählt RUD heute zu den international führenden Herstellern von Ketten- und Antriebssystemen sowie Objekteinrichtungen. Das Unternehmen ist in über 120 Ländern aktiv, bleibt aber mit seinem Hauptsitz in Aalen-Unterkochen fest in der Region verwurzelt.
Die Rundstahlkette bildet nach wie vor das Kernprodukt – gefertigt in zahlreichen Varianten und weiterentwickelt zu Hebe-, Förder-, Anschlag- und Gleitschutzketten. Hinzu kommen Anschlagpunkte, Antriebe und Förderelemente sowie komplette Systemlösungen für Maschinenbau, Logistik, Wehrtechnik und andere Branchen.
Die Produkte dieses Herstellers finden weltweit Einsatz in Industrie, Bergbau, Landwirtschaft und weiteren Bereichen mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. RUD hält zahlreiche Patente und wurde mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Gleichzeitig pflegt das Unternehmen als Familienbetrieb in fünfter Generation langfristige Partnerschaften, soziale Verantwortung und Mitarbeiterförderung.
Links: