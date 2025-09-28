Bitte wenden – per Knopfdruck

RUD erweitert seine Industriewerkbank- und Wendetisch-Kombination Tecdos TMB um eine elektrisch angetriebene Expert-Version. Werkstücke, Werkzeuge oder Formen mit bis zu zwei Tonnen Gewicht lassen sich damit per Knopfdruck um 90 Grad drehen. Das System soll Wartungs- und Montagearbeiten ergonomischer machen und lässt sich auch an bestehende Werkbänke integrieren.

Mit der Tecdos TMB „Expert“ stellt RUD eine neue Variante seiner Industriewerkbank mit integriertem Wendetisch vor. Im Unterschied zur bisherigen Basic-Version erfolgt der Antrieb nun über einen Elektromotor. Damit lassen sich Werkzeuge, Formen oder größere Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen per Knopfdruck um 90 Grad drehen. Die neue Version ergänzt die bisherige Ausführung, die weiterhin mit einem Akkuschrauber angetrieben wird.

Der integrierte Wendetisch hält während des Drehvorgangs jede gewünschte Winkelposition. Dadurch können Bauteile in einer ergonomischen Arbeitshöhe bearbeitet werden.

„Mit der Expert-Variante haben wir eine Lösung geschaffen, ohne Werkzeug auskommt. Sie bietet den Anwendern noch mehr Freiheiten in ihrem Alltag. Erst hat der Akkuschrauber den Kran ersetzt – jetzt geht’s sogar komplett ohne Hilfsmittel“, sagt Jyoti Phule, Leitung Produktmanagement beim Antriebsspezialisten RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG.

Auch der eigentliche Wartungsprozess soll dadurch einfacher werden. „Das macht die Wartung von Teilen noch einfacher: kein Bücken, kein Abknicken im Oberkörper. Einfach angenehm und ergonomisch arbeiten in einer gängigen Tischhöhe“, sagt Jyoti Phule.

Die elektrische Expert-Version kann – wie die Basic-Ausführung – direkt an vorhandene Werkbänke angebracht werden. Damit lässt sich das System ohne größeren Aufwand in bestehende Werkstatt- oder Produktionsumgebungen integrieren.

Zusätzliche Tischauflagen erweitern die Werkbank beispielsweise zu einer größeren Arbeitsfläche, einer Ablage oder einem Montageplatz. Für Werkzeuge stehen optionale Schubladen zur Verfügung.

Links:

https://moldhandling.rud.com/wenden/rud-tecdos-tmb/

Das System ist für axiale Drehbewegungen von Bauteilen bis zu zwei Tonnen ausgelegt. Der Wendevorgang erfolgt im Schwerpunkt der Last und damit kontrolliert und gleichmäßig. Bild: RUD

Artikel per E-Mail versenden