Für präzise DC-Messung

Gleichstrommessungen gelten als anspruchsvoll, insbesondere bei Wartung und Diagnose von Batteriespeichern, Ladegeräten oder USV-Anlagen. Die neuen Stromzangen VC-513 und VC-515 von Voltcraft setzen hier an und bieten laut Hersteller eine bis zu zehnfach höhere Genauigkeit als herkömmliche Geräte.

Beide Modelle sind auf hohe Präzision ausgelegt, unterscheiden sich jedoch in ihren Messbereichen und Baugrößen. Die VC-513 erreicht im Bereich von 4 A eine Auflösung von 0,001 A, während die VC-515 diese Auflösung bis 6 A bietet und für höhere Ströme ausgelegt ist.

„Obwohl beide Zangen auch die Wechselstrom-Messung beherrschen, sind sie besonders gut für Messungen an Batteriespeichern, Ladegeräten und Ladeinfrastruktur sowie an Backup Batteriesystemen geeignet“, so Harald Lehner, Categorymanager Voltcraft Messtechnik bei Conrad Electronic.

Ein zentrales Einsatzfeld der neuen Zangen ist die schnelle Fehlersuche. Reihenmessungen an hintereinandergeschalteten Batterien lassen sich effizient durchführen, sodass auch einzelne Elemente mit abweichenden Werten identifiziert werden können. Das spart Zeit bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, etwa in Industrieanlagen oder der Fahrzeugtechnik. Auch bei DC-Mikrogrids, die zunehmend in Unternehmen eingesetzt werden, bieten die Geräte praxisnahe Unterstützung.

Neben der DC-Fokussierung verfügen beide Stromzangen über klassische Multimeterfunktionen wie True RMS, Frequenz- und Temperaturmessung sowie MAX/MIN- und Relativfunktionen. Gut ablesbare Displays, integrierte LED-Beleuchtung und eine ergonomisch platzierte Hold-Taste erleichtern den Einsatz in Schaltschränken und beengten Umgebungen.

Links:

www.conrad.de

Kontrastreiche Displays und integrierte LED erleichtern Messungen im Schaltschrank. Bild: Conrad

