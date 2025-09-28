Gefährliche Pulver flexibel absaugen

Industriesauger im Einsatz bei Kubota Brabender Technologie

Bei der Auslegung kundenspezifischer Dosiersysteme spielen präzise Versuche und saubere Arbeitsbedingungen eine zentrale Rolle. Am Standort Duisburg untersucht Kubota Brabender Technologie Pulver, Stäube und Granulate zunächst im Labor und testet sie anschließend im Technikum unter praxisnahen Bedingungen.

Für Sauberkeit, Arbeitssicherheit und reproduzierbare Messergebnisse setzt das Unternehmen dabei auf flexible Industriesauger von Ruwac.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 28 der aktuellen B&I.

Links:

www.ruwac.de

Der Industriesauger im Technikum wird auch für die Bodenreinigung genutzt. Bild: Ruwac

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