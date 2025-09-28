Sichere Pulverrückgewinnung im 3D-Druck
Neue Lösung erreicht die Wiederverwendung von bis zu 98 Prozent
Bei der additiven Fertigung mit Metall entstehen hohe Materialkosten – unter anderem, weil das überschüssige Pulver bisher nicht wiederverwendet werden konnte. Ein neu entwickelter Trocken-Vorabscheider von Ruwac ändert das.
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA wurde ein Verfahren entwickelt, das bis zu 98 Prozent des Pulvers zurückgewinnt.
Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 13.
Links: