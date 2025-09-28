Sichere Pulverrückgewinnung im 3D-Druck

Neue Lösung erreicht die Wiederverwendung von bis zu 98 Prozent

Bei der additiven Fertigung mit Metall entstehen hohe Materialkosten – unter anderem, weil das überschüssige Pulver bisher nicht wiederverwendet werden konnte. Ein neu entwickelter Trocken-Vorabscheider von Ruwac ändert das.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA wurde ein Verfahren entwickelt, das bis zu 98 Prozent des Pulvers zurückgewinnt.

Im Hochgeschwindigkeits-Zyklon wird das Metallpulver trocken abgeschieden und kann direkt weiterverwendet werden. Hierfür wird der Trocken-Vorabscheider R26 vor dem Nassabscheider installiert. Das gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA entwickelte System verbessert die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des SLM-Prozesses. Bild: Ruwac

