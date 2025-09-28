Ruwac Vakuumförderanlage für Korund im Einsatz

Die Comet Schleiftechnik GmbH verarbeitet täglich mehrere Tonnen Korund bei der Herstellung von Schleifscheiben. Gemeinsam mit Ruwac wurde eine stationäre Vakuumförderanlage eingeführt, die den Transport ergonomischer, staubärmer und materialschonender macht.

Bei der Schleifscheibenproduktion ist Korund ein zentrales Industriemineral — hart, abrasiv und in großen Mengen täglich im Einsatz. Die bisherige Lösung mit Förderschnecke war weder ergonomisch noch staubarm. Comet entschied sich deshalb für einen grundlegenden Systemwechsel.

Wie funktioniert die Vakuumförderanlage?

Das System von Ruwac transportiert den Korund pneumatisch aus einem Bunker in ein Silo und von dort weiter zu den einzelnen Produktionsmaschinen. Der vollständig geschlossene Förderweg verhindert unkontrollierten Staubaustritt und entlastet die Mitarbeiter spürbar. Die Anlage ist stationär ausgelegt und auf den kontinuierlichen Materialdurchsatz im Produktionsbetrieb abgestimmt.

Weniger Ausschuss, bessere Produktqualität

Neben der reduzierten Staubbelastung am Arbeitsplatz profitiert Comet von einer verbesserten Produktqualität. Der schonende Transport schützt die Kornstruktur des Korunds, was sich direkt auf die Gleichmäßigkeit der fertigen Schleifscheiben auswirkt. Die Ausschussquoten sind seit der Umstellung gesunken — ein messbarer wirtschaftlicher Vorteil.

Den vollständigen Fachbeitrag lesen Sie auf Seite 22 der aktuellen B&I Industriezeitung.

Links:

www.ruwac.de

Das Saugaggregat (links) fördert die Korund-Flakes aus einem Bunker im Keller in das Silo (oben). Unten in der Mitte ist der Transportwagen zu sehen. Bild: Ruwac

Artikel per E-Mail versenden