Statt Status quo mit Insellösungen …

… jetzt auf integrierte Sicherheitskonzepte setzen

Viele Unternehmen investieren in die Sicherheit ihrer Betriebsgebäude und Anlagen, um diese vor kriminellen Angriffen und Elementarereignissen zu schützen. Doch oftmals bleibt das Schutzniveau weit hinter den konzeptionellen und technischen Möglichkeiten zurück, betont der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.

Die Experten des Fachverbands für Sicherheitstechnik in Deutschland erklären in diesem Fachbeitrag, was der Stand der Technik ist.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.

Links:

www.bhe.de

Moderne Sicherheitszentralen vernetzen unterschiedliche Systeme wie Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung und Brandmeldetechnik zu einer abgestimmten Alarm- und Reaktionskette. Bild: Wachdienst Hobeling

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