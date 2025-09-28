Geiss investiert in neue Kolonne für Lösemittel

Die Richard Geiss GmbH hat ihren Anlagenpark zur Lösemittelaufbereitung in Offingen modernisiert. Eine neue Ventilbodenkolonne steigert die Trennleistung, senkt Energieverbrauch und Destillationsabfälle und erhöht die Flexibilität bei Kundenrecycling. Investitionsvolumen: rund 750.000 Euro.

Am Standort Offingen hat die Richard Geiss GmbH eine bestehende Destillationsanlage durch eine neue Ventilbodenkolonne ersetzt. Ziel der Investition ist eine höhere Anlageneffizienz bei gleichzeitig reduziertem Energieeinsatz und weniger Destillationsabfällen je Charge. Mit der neuen Einheit kann der Lösemittelspezialist zudem flexibler auf unterschiedliche Recyclinganfragen reagieren.

„Die neue Kolonne ist ein weiteres Puzzleteil, um unserer Vision CO2-neutraler Lösemittel in höchster Qualität noch ein Stück näherzukommen. Dafür modernisieren wir unseren Anlagenpark kontinuierlich“, erklärt Bastian Geiss, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Geiss GmbH. „Vor 50 Jahren haben wir mit einer Kolonne gestartet. Mittlerweile haben wir in Offingen zwölf Destillationskolonnen zur Lösemittelaufbereitung im Einsatz.“

Der Austausch der bisherigen Füllkörperkolonne erfolgte vollständig in Eigenregie und mit eigenem Personal – von der Demontage bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage. „Der Switch erfolgte innerhalb von drei Wochen. Das war wirklich ein flottes Tempo und nur mit einer super Vorplanung zu schaffen“, betont Veit Jähne, Betriebsleiter und Prokurist bei der Richard Geiss GmbH.

Die neue Kolonne ist seit August 2025 in Betrieb. Sie wird im Bereich brennbarer und leicht entzündlicher Lösemittel eingesetzt, dem mengenmäßig größten Aufarbeitungssegment des Unternehmens.

Bei der neuen Anlage handelt es sich um eine 26 Meter hohe Ventilbodenkolonne mit 50 Böden. Die Konstruktion ermöglicht eine erhöhte Trennleistung. Die maximale Aufarbeitungsleistung von bis zu 1.000 Kilogramm pro Stunde bleibt im Vergleich zur Vorgängeranlage unverändert. Gleichzeitig ist die Stofftrennung rechnerisch besser nachvollziehbar, was die Reinheit der Destillate erhöht. Ein weiterer Vorteil der neuen Kolonne ist die deutlich verkürzte Umstellzeit zwischen unterschiedlichen Lösemitteln oder Destillationsschritten.

Auch in puncto Nachhaltigkeit bringt die neue Kolonne Vorteile. Eine verbesserte Isolierung reduziert Wärmeverluste. Zudem erlaubt ein modernes Energiemanagement die direkte Online-Erfassung der Energieflüsse. Bild: Richard Geiss

