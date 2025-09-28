Geiss: 10 Jahre Bauteilreinigung

Aus einer spontanen Idee entwickelte sich bei der Richard Geiss GmbH ein etabliertes Geschäftsfeld: die industrielle Lohnreinigung von Bauteilen. Heute nutzen nach Firmenangaben mehr als 150 Kunden den Service, bei dem jährlich rund 100.000 Tonnen Stahl- und Edelstahlteile bearbeitet werden.

Ausgangspunkt war eine übernommene Entfettungsanlage, die zunächst nur intern genutzt werden sollte. Erste externe Testreinigungen zeigten schnell überzeugende Ergebnisse und führten zu steigender Nachfrage. „Das Ergebnis war so gut, dass er uns plötzlich immer mehr Bauteile zukommen ließ, weil sich die von uns gereinigten Teile viel besser in die nachfolgenden Prozesse integrieren ließen als die, die sie selbst entfettet hatten“, erinnert sich Bastian Geiss, geschäftsführender Gesellschafter.

Also baute das Unternehmen eine neue Halle und installierte im Mai 2016 schließlich eine R5 Reinigungsanlage von Pero. Das war der offizielle Startschuss für den neuen Geschäftsbereich. Heute ist der Bereich fester Bestandteil des Portfolios und wird unter der Marke RG4Clean Parts geführt.

Viele Kunden lagern ihre Reinigungsprozesse aus, um Investitionen und Kapazitätsengpässe zu vermeiden. „Reinigungsprozesse in der Metallindustrie sind stets eine heikle Sache. Für viele Unternehmen lohnt es sich nicht mehr, eigene Anlagen zu betreiben. Die sind dann dankbar dafür, dass wir Ihnen diese Arbeit abnehmen“, erklärt Geiss.

Zum Einsatz kommt der Service unter anderem bei Automotive-Zulieferern mit Millionen Bauteilen pro Jahr. Die Prozesse sind nach VDA 6.3 zertifiziert. Neben Kapazitätspuffern nutzen Unternehmen die Dienstleistung auch zur Absicherung der Lieferfähigkeit bei Wartungen oder Störungen.

Links:

www.geiss-gmbh.de

Die Kombination aus Lösemittelrecycling, -entwicklung und Bauteilreinigung bildet ein Alleinstellungsmerkmal. Unter der Marke RG4Chemicals bündelt das Unternehmen verschiedene Leistungen entlang des gesamten Prozesskreislaufs. Bild: Geiss

Artikel per E-Mail versenden