Nachhaltige Entfettung spart CO2

Die Miba Gleitlager Austria GmbH in Laakirchen (Österreich) hat ihren Entfettungsprozess auf recyceltes Perchlorethylen (PER) umgestellt. Der Wechsel von Frischware auf Rezyklat erfolgt in Kooperation mit der Richard Geiss GmbH und senkt die CO2-Emissionen um 73 Prozent.

Miba ist aktiv in der Produktion von Gleitlagern, die beispielsweise in Windturbinen, Lkws, Schiffen und Flugzeugen zum Einsatz kommen. Die hohen Reinheitsanforderungen stellten eine Herausforderung bei der Umstellung auf recyceltes PER dar.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 26.

Links:

www.geiss-gmbh.de

Qualitätskontrolle bei der Entfettung: Manuel Krallinger, Project Manager Electroplating & Lacquer Coating bei Miba, inspiziert ein Gleitlager. Bild: Ingo Jensen für Richard Geiss GmbH

Artikel per E-Mail versenden