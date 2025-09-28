Heute und morgen: maintenance München

Die maintenance München feiert heute und morgen ihre Premiere im MOC Event Center in München. Zur Fachmesse für industrielle Instandhaltung haben sich über 115 Aussteller angemeldet, die ein breites Spektrum an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen präsentieren.

Wer wissen möchte, was es auf Messe alles zu sehen gibt, was die Highlights sind und welche Produkte und Dienstleistungen er nicht verpassen will, sollte jetzt noch einmal zur B&I Messezeitung greifen. Sie begleitet die Messe in gewohnter Art und Weise und liefert auf 16 A3-Seiten alles Wissenswerte zur neuen Instandhaltungsmesse im Süden.

Die Messezeitung liegt auf dem Messegelände aus und steht zudem online zur Verfügung – in der digitalen Ausgabe ab Seite 33 (M1).

Auch die Redaktion der B&I ist vor Ort in München und freut sich auf den direkten Austausch mit Ausstellern und Fachbesuchern.

Links:

https://www.maintenance-messen.com/de/startseite/

Bild: B&I

