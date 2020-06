Wird die Generation Z auch im Job zur Generation Greta?

von Zwick am 10. Juni, 2020

Diese Frage beantworten Kristina Bierer und Elisa Pietrasch von der Clevis GmbH in einem Vortrag im Rahmen der Servparc. Eine Teilnahme an der Veranstaltung, die in diesem Jahr digital durchgeführt wird, ist kostenfrei möglich.

Gen Z und Gen Y verändern die Welt. Sie lösen Disruptionen fast jeden Geschäftsmodells aus und treiben die Gesellschaft und Politik zum Umdenken und Handeln in Zeiten des Klimawandels an.

Basierend auf den Zahlen des Future Talents Report 2020, der größten Studie zum Thema Arbeitgeberattraktivität bei Future Talents, stellen Kristina Bierer und Elisa Pietrasch vor, was Arbeitgeber für die Gen Z und Gen Y attraktiv macht und wie man sie als Mitarbeiter motiviert und führt.

Der Vortrag zu diesem Thema ist für den 18. Juni geplant und zwar in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Registrierung aber notwendig.

Links:

www.servparc.de

Die digitale Servparc wird zum geplanten Messetermin, also am 17. und 18. Juni online stattfinden. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

