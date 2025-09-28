KHS erweitert Connect-App Guide

Die KHS Gruppe bietet Getränkeherstellern ab sofort mehr Support bei der Instandhaltung ihrer Maschinen. Mit der Einführung weiterer Funktionen macht der KHS Connect-App Guide das Wartungsmanagement effizienter: Durch die Integration von Stücklisten und dynamischen, nutzungsabhängigen Wartungsintervallen passt sich die Anwendung dem tatsächlichen Verschleiß der Anlagen besser an.

Seit seiner Einführung im März 2024 bringt der KHS Connect-App Guide als eigenständige Anwendung wertvolles Instandhaltungswissen als digitaler Assistent direkt auf den Shopfloor. Das System digitalisiert dabei gezielt die täglichen CILT-Aufgaben – die essenziellen Routinen aus Reinigung (Cleaning), Inspektion (Inspection), Schmierung (Lubrication) und dem Festziehen von Bauteilen (Tightening). Wo früher Excel-Listen oder PDFs nötig waren, erinnert die App proaktiv an fällige Routinen und führt das Personal wie ein Taskmanager durch die Prozesse.

Nun gibt es eine neue Version der KHS Connect-App Guide. Ein entscheidender Fortschritt dieser ist die grundlegende Erweiterung der Aufgabensteuerung. Bisher steuerte die App Wartungsaufgaben zeitbasiert, etwa in festen Intervallen von zwei Tagen oder zwei Wochen – unabhängig davon, ob die Maschine unter Volllast lief oder stillstand. Mit der neuen Funktion der dynamischen Tasks richtet sich die Wartung ab sofort exakt nach den tatsächlichen Betriebsstunden.

Technisch ermöglicht wird dies durch ein Zusammenspiel: Neue KHS-Anlagen sind nämlich ab Werk mit einem Edge Device ausgestattet. Dieser kompakte Industrierechner erfasst die Betriebsdaten direkt an der Maschine und sendet sie über die sichere Cloud-Anbindung KHS Connect-App Access an das System.

Der KHS Connect-App Guide wertet diese Daten in Echtzeit aus. Wird ein definierter Schwellenwert an Betriebsstunden erreicht, erscheint die entsprechende Wartungsaufgabe automatisch auf dem Mobilgerät des Mitarbeitenden und in der Webanwendung für Produktionsverantwortliche.

Die Präzision bei den Wartungsaufgaben wird durch eine weitere Neuerung ergänzt: die Integration vollständiger Stücklisten direkt ab Werk. Damit verbindet KHS das digitale Taskmanagement mit dem technischen „Gedächtnis“ der jeweiligen Maschine.

Links:

https://www.khs.com

Mit der Einführung weiterer Funktionen macht der KHS ConnectApp Guide das Wartungsmanagement nun noch effizienter. Bild: KHS

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