Klaus Conrad wird 90

Klaus Conrad prägt Conrad Electronic seit Jahrzehnten maßgeblich. Zum 90. Geburtstag des Unternehmers blickt das Familienunternehmen auf ein Lebenswerk zurück, das technologische Weitsicht, den konsequenten Ausbau von Logistik und IT sowie ein starkes regionales und gesellschaftliches Engagement vereint.

Am 27. Februar 2026 feiert Klaus Conrad seinen 90. Geburtstag. Bereits 1954 trat er im Alter von 18 Jahren in das Unternehmen seines Vaters ein und übernahm rund zwei Jahrzehnte später die Leitung von Conrad Electronic.

Schon früh zeigte sich sein Gespür für Geschäftschancen, die andere noch nicht erkannten. In der Mitarbeiterzeitung wurde er 1980 als Persönlichkeit beschrieben, die das Unternehmen nachhaltig prägt: „Klaus Conrad ist zuverlässig, charismatisch und hat ein sicheres Gespür für gute Geschäfte.“

Besonders prägend war Conrads Rolle als Treiber des technischen Wandels. Er forcierte den Versandhandel, investierte früh in EDV-Systeme und baute die Logistik systematisch aus. Bereits in den 1970er-Jahren ersetzte moderne IT die manuelle Auftragsverwaltung und legte damit den Grundstein für stark wachsende Versandvolumina. Später folgten große Logistikzentren, die kontinuierlich erweitert wurden und heute den Versand von zehntausenden Paketen täglich ermöglichen.

Ab den 1980er-Jahren weitete Klaus Conrad das Geschäft konsequent international aus. Neue Filialen, Tochtergesellschaften in Europa und eine eigene Einkaufsgesellschaft in Fernost machten Conrad Electronic unabhängiger und leistungsfähiger. Das Unternehmen entwickelte sich vom regionalen Händler zu einem international aktiven Anbieter für Technik- und Elektronikbedarf.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg war Klaus Conrad stets die Verantwortung für Mitarbeitende und Region wichtig. Er initiierte Sport- und Freizeiteinrichtungen, unterstützte soziale Projekte und engagierte sich für den Erhalt regionaler Kultur. Ein sichtbares Beispiel ist die Sanierung der Burg Wernberg, die später zu einer der renommiertesten Gastronomieadressen Deutschlands zählte. Sein Selbstverständnis fasste Conrad selbst so zusammen: „Eigentum verpflichtet“.

Links:

www.conrad.de

Gemeinsam mit seiner Frau Gertrud gründete Klaus Conrad 2001 die Klaus und Gertrud Conrad-Stiftung. Seitdem unterstützt die Stiftung zahlreiche soziale und humanitäre Projekte im In- und Ausland sowie Einrichtungen in der Oberpfalz. Dieses Engagement ergänzt das unternehmerische Lebenswerk um eine langfristige gesellschaftliche Dimension. Bild: Duschner Foto&Design

Artikel per E-Mail versenden