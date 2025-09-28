Klicken statt schrauben

Spelsberg stellt mit der Kabeltrassenbefestigung KTB 2 eine zeitsparende Lösung für die Montage von Gehäusen der Roten Reihe an Kabeltragsystemen vor. Die werkzeuglose Installation und das unkomplizierte Handling sparen Zeit, Platz und Montagekosten – und punkten auch und gerade unter beengten Bedingungen.

Die KTB 2 wurde speziell für die Gehäuse der Roten Reihe entwickelt und ergänzt die bestehende KTB 1. Sie ermöglicht die stabile Befestigung von Gehäusen an Kabeltragsystemen mit Langlochbreite von 7 mm sowie an Gittertrassen.

Dank der Vierteldrehung lässt sich das Befestigungselement schnell und sicher an der Trasse fixieren, bevor die Gehäuse-Laschen einfach aufgerastet werden. Schrauben oder weiteres Befestigungsmaterial werden nicht benötigt.

Die KTB 2 spart so wertvolle Montagezeit, da sie ohne Werkzeug oder zusätzliche Schrauben installiert werden kann. Besonders bei voll belegten Trassen entfällt das Anlegen von Freiräumen für Schrauben, was die Installation deutlich komfortabler und effizienter macht. Selbst unter beengten Bedingungen auf der Baustelle oder in bestehenden Installationen ist eine sichere Montage problemlos möglich.

Links:

www.spelsberg.de

Die Kabeltrassenbefestigung KTB 2 von Spelsberg ermöglicht die werkzeuglose und unkomplizierte Montage von Gehäusen der Roten Reihe an Kabel- und Gittertrassen. Mit einer Vierteldrehung wird das Befestigungselement schnell und ohne Schrauben fixiert. Bild: Spelsberg

Artikel per E-Mail versenden