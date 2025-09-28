Kompakt und wendig

In Lagern mit hoher Verdichtung, engen Gängen und begrenztem Platzbedarf zählen kompakte und wendige Fahrzeuge. Vor diesem Hintergrund erweitert der Hamburger Intralogistikspezialist Still sein Portfolio an Schubmaststaplern um den FXR 14C-16C. Das neue Modell ist für den Ein- oder Zweischichtbetrieb ausgelegt und adressiert Anwendungen, bei denen Kompaktheit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen.

Der FXR 14C-16C ist für Einsätze in engen Lagerbereichen konzipiert. Er erreicht Hubhöhen von bis zu 9 Metern und bewegt Lasten mit einer Resttragfähigkeit von bis zu 940 kg. Die mechanische Höhenmessung unterstützt präzises und zügiges Ein- und Auslagern.

Seine kompakte Bauform zeigt sich in einer Arbeitsgangbreite ab 2.723 mm sowie einem l2-Maß ab 1.231 mm (Heck bis Gabelrücken). Der Schubmast ermöglicht flexibles Handling selbst in schmalen Gängen.

Für die notwendige Leistungsreserve sorgt ein wartungsarmer 12-kW-Hubmotor, der hohe Hub- und Senkgeschwindigkeiten erlaubt. Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie mit Schnellladezugang trägt zu einer verlässlichen Verfügbarkeit im Ein- und Zweischichtbetrieb bei.

Der FXR 14C-16C lässt sich intuitiv bedienen und verfügt serienmäßig über sicherheitsrelevante Funktionen wie die Kurvengeschwindigkeitsregelung Curve Speed Control (CSC) und die automatische Geschwindigkeitsreduzierung im Haupthub. Der Mastquerverschub verbessert die Sichtverhältnisse und unterstützt damit die sichere Bedienung.

Optional stehen weitere Assistenz- und Sicherheitsmerkmale zur Verfügung, darunter das Still Safety Light, ein Panoramaspiegel oder ein Panzerglasdach zum Schutz vor Flüssigkeiten und herabfallenden Kleinteilen.

Der Fahrerarbeitsplatz ist modular anpassbar. Je nach Einsatzanforderung stehen verschiedene Sitzvarianten und Lenkungskonfigurationen zur Auswahl. Die Steuerung erfolgt über den Joystick 4Plus oder das moderne Touch-Display, das die relevanten Betriebsdaten übersichtlich darstellt. Zusätzliche Ausstattungsdetails wie USB-Anschluss und Handyhalterung verbessern den Bedienkomfort im täglichen Einsatz.

Seine öffentliche Premiere feiert der FXR 14C-16C auf der Logimat 2026 in Stuttgart. Interessierte können das neue Modell vom 24. bis 26. März 2026 in Halle 10 an Stand B 40 & 41 kennenlernen. Bild: Still

