Kompakte Verteiler mit System

Spelsberg erweitert seine Kompakt-Kleinverteiler-Serie um die Modelle AK 24 und AK 36. Die neuen Verteiler verbinden einfache Installation, hohe Schutzart und robuste Bauweise. Innovative Details wie schraubenlose Klemmen und selbstdichtende Leitungseinführungen überzeugen im Alltag.

Mit den neuen Kleinverteilern AK 24 und AK 36 führt Spelsberg seine Kompakt-Serie fort. Beide Modelle bieten Schutzart IP65 und damit Sicherheit vor Staub und Strahlwasser. Die weichen, selbstdichtenden Einführungsmembranen ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Kabeleinführung. Alternativ können Kabelverschraubungen eingesetzt werden. Dank 180-Grad-Drehbarkeit lassen sich die Verteiler flexibel an unterschiedliche Einbausituationen anpassen.

Die schraubenlosen PE- und N-Klemmen mit Hebelbedienung, bekannt aus der Serie AK Air, erleichtern den Anschluss. Zusätzlich sorgen mehr Platz unter den Hutschienen sowie seitliche Verdrahtungsräume für eine übersichtliche Leitungsführung. Hutschienen lassen sich werkzeuglos entnehmen, Markierungen und seitliche Anschläge erleichtern den Einbau der Reiheneinbaugeräte. Damit gelingt die Installation schnell und ohne Nacharbeit.

Auch bei der äußeren Gestaltung wurde auf Anwenderfreundlichkeit geachtet: Das ergonomische Klappfenster ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen, während Schnellverschlussschrauben mit einer 90-Grad-Drehung für festen Halt sorgen. Die glatte Frontfläche bietet Platz für eine saubere Beschriftung – ein Detail, das vor allem in Werkstatt- und Industrieumgebungen geschätzt wird.

Die Verteiler erfüllen die Normen EN 61439-3 und EN 60670-24, sind schlagfest nach IK08 und für Temperaturen bis minus 25 Grad Celsius ausgelegt. Damit eignen sie sich auch für den Einsatz in unbeheizten Räumen. Bild: Spelsberg

