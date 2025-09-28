Krause auf Logimat 2026

Vom 24. bis 26. März 2026 präsentiert sich Krause auf der Logimat in Stuttgart. In Halle 3, Stand 3C27, zeigt das Unternehmen Lösungen für sichere Zugänge, Überbrückungen und Arbeitsplattformen in Intralogistik- und Industrieumgebungen.

Neben einem breiten Programm an Standard-Steigtechnik stehen vor allem individuell geplante Überstiege und Laufstege im Fokus. In Produktions- und Logistikanlagen mit komplexer Fördertechnik schaffen sie sichere Querungen, verkürzen Laufwege und erleichtern Wartungsarbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Arbeitsplattformen, die fest installiert, verfahrbar oder elektrisch höhenverstellbar ausgeführt werden können. Die Auslegung erfolgt kundenspezifisch – auch bei Maschinen mit komplexen Konturen. Optionen wie ausziehbare oder verstellbare Plattformbereiche, Medienanschlüsse, Beleuchtung, Werkzeugablagen oder angepasste Geländervarianten unterstützen dabei ein ergonomisches und produktives Arbeiten.

In vielen Industrie- und Intralogistikanlagen sind außerdem regelmäßige Dachbegehungen erforderlich, etwa für Wartungsarbeiten an Klima- oder Solartechnik. Krause realisiert hierfür durchgängige Schutzkonzepte aus ortsfesten Steigleitern, normgerechten Ausstiegen mit Seitenschutz sowie Absturzsicherungen an Dachrändern und Gefahrenstellen.

Kollektive Schutzmaßnahmen wie durchdringungsfrei montierbare Geländersysteme können organisatorischen Aufwand reduzieren. Wo dies technisch nicht umsetzbar ist, lassen sich Steigschutzsysteme und persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) integrieren. Ergänzend bietet das Unternehmen Unterstützung bei wiederkehrenden Prüfungen und der Dokumentation.

Ein weiteres Thema ist die digitale Prüf- und Arbeitsmittelverwaltung. Über QR-Codes an Leitern kann die Prüfung per Web-App dokumentiert werden, inklusive Erinnerungsfunktionen und zentraler Datenverwaltung.

Links:

www.krause-systems.com

Am Messestand informiert Krause auch zu Normen, gesetzlichen Anforderungen und Nutzungsvorschriften. Thematisiert werden unter anderem die jährliche Prüfung von Steigtechnik sowie die Anforderungen an die „Befähigte Person“. Ergänzend stehen bundesweite Seminarangebote in Präsenz-, Kompakt- oder Online-Formaten zur Verfügung. Für Betriebe ohne eigene befähigte Prüfer bietet Krause einen Vor-Ort-Prüfservice mit Dokumentation an. Bild: Krause

Artikel per E-Mail versenden