Kurzfristiger Termin 1: Webinar Flir

Blackmon Power hat seine Prüfprozesse radikal verkürzt – von zwölf Stunden auf nur fünf Minuten. Möglich macht das die Kombination der neuen Wärmebildkamera Flir i65 mit der cloudbasierten Condoit-App. Wie das Zusammenspiel funktioniert, zeigen Flir und Condoit im kostenlosen Webinar am 8. Oktober.

Das US-Unternehmen Blackmon Power aus Charlotte hat seine Arbeitsweise grundlegend modernisiert – mit der Wärmebildkamera i65 von Flir und der elektrischen Datenplattform Condoit. Durch den neuen, cloudbasierten Workflow können die Techniker ihre Berichterstellung jetzt in Minuten statt Stunden erledigen. Das spart Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Entscheidungsqualität für die Kunden.

„Die Verwendung der i65 und der Condoit-App ist eine echte Revolution“, sagt Tyler Grant, Projektmanager bei Blackmon Power. „Ich mache diesen Job jetzt seit über einem Jahrzehnt, und noch nie war er so einfach. Das Berichtswesen hat sich vom Büro komplett vor Ort verlagert. Was früher zwölf Stunden gedauert hat, ist jetzt in fünf Minuten erledigt.“

Bis vor Kurzem erstellten die Teams Berichte noch manuell: Wärmebilder wurden auf SD-Karten gespeichert, im Büro übertragen und anschließend in Tabellen zusammengeführt. Besonders bei größeren Projekten beanspruchte die Dokumentation bis zu 30 Prozent der Arbeitszeit.

Heute werden Temperaturabweichungen in elektrischen Anlagen mit der i65 in nur 15 bis 20 Sekunden erfasst und automatisch in die Cloud geladen. Der gesamte Workflow läuft digital – von der Datenerfassung bis zum Bericht.

Wie Blackmon Power die Digitalisierung seiner Prüfprozesse im Detail umgesetzt hat, stellen Flir und Condoit in einem kostenlosen englischsprachigen Webinar am 8. Oktober von 17.00 bis 17.30 Uhr vor.

Interessierte können sich hier für das Webinar anmelden.

Mit der Flir i65 und der Condoit-App erstellt Blackmon Power Berichte in wenigen Minuten. Bild: Flir

