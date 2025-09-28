… erhöhen Effizienz und Präzision bei mechanisch selbstreinigenden Filtersystemen

In vielen industriellen Prozessen müssen Flüssigkeiten von Partikeln befreit werden, die sich mit klassischen Filtermedien nur schwer abtrennen lassen. Eaton erweitert deshalb sein Portfolio für mechanisch selbstreinigende Filtersysteme um laserperforierte Filterelemente.

Diese sind insbesondere für Anwendungen mit weichen, gelartigen oder faserigen Partikeln geeignet. Durch präzise Laserbohrungen sollen sie eine gleichmäßige Filtration ermöglichen und gleichzeitig robust genug für den Einsatz in kontinuierlich arbeitenden Industrieanlagen sein.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 30 der aktuellen B&I.

Links:

www.eaton.de/filtration

Die neuen Filterelemente sind mit den Eaton-Filterbaureihen DCF-, MCF- und MCS-kompatibel. Dadurch können sie auch in bereits installierten Anlagen eingesetzt werden. Bild: Eaton

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