Laserperforierte Filterelemente …
… erhöhen Effizienz und Präzision bei mechanisch selbstreinigenden Filtersystemen
In vielen industriellen Prozessen müssen Flüssigkeiten von Partikeln befreit werden, die sich mit klassischen Filtermedien nur schwer abtrennen lassen. Eaton erweitert deshalb sein Portfolio für mechanisch selbstreinigende Filtersysteme um laserperforierte Filterelemente.
Diese sind insbesondere für Anwendungen mit weichen, gelartigen oder faserigen Partikeln geeignet. Durch präzise Laserbohrungen sollen sie eine gleichmäßige Filtration ermöglichen und gleichzeitig robust genug für den Einsatz in kontinuierlich arbeitenden Industrieanlagen sein.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 30 der aktuellen B&I.
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