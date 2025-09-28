Lohnreinigung mit Logistikservice

Mit einem neuen Logistikkonzept erweitert der Reinigungsspezialist Vapic seinen Lohnreinigungsservice über den Schwarzwald hinaus. Die sogenannte „Schwarzwald-Brücke“ verbindet Kundenregionen mit der Reinigung am Unternehmensstandort. Ein eigener Lkw übernimmt Abholung, Transport und Rücklieferung der Bauteile.

Kern des Konzepts ist ein speziell eingesetzter Lkw, der die zu reinigenden Teile direkt beim Kunden abholt, zur Lohnreinigung in den Schwarzwald transportiert und anschließend wieder zurückliefert. Ein abgestimmter Ablauf mit verbindlichen Lieferzeiten soll dabei für planbare Prozesse sorgen. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen auch vorgelagerte Bearbeitungsschritte wie Gleitschleifen oder Nassstrahlen.

Die Wirtschaftlichkeit des Konzepts basiert nach Unternehmensangaben auf energieeffizienten Anlagen, die mit einem patentierten Energiesparverfahren arbeiten. Durch den reduzierten Energiebedarf sinken die Betriebskosten, während gleichzeitig ein hoher Durchsatz erreicht wird.

Dadurch lassen sich auch größere Teilemengen effizient bearbeiten. Trotz zusätzlicher Transportlogistik sollen die Gesamtpreise für Kunden attraktiv bleiben.

Links:

www.vapic.de

Zum Auftakt richtet sich das Angebot an Unternehmen in der Region zwischen Rhein und Weser. Perspektivisch soll das Konzept jedoch auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Bild: Vapic/Dennis Daletzki

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