Vapic übernimmt Sporer PCS GmbH

Der Reinigungsspezialist Vapic aus Neubulach im Schwarzwald hat zum 1. Januar 2026 die Sporer Parts Cleaning Solutions GmbH aus Mühlental (Sachsen) übernommen. Vapic stärkt durch die Integration seine Marktposition im Bereich kleiner und mittelgroßer wässriger Reinigungsanlagen.

Mit der Übernahme der insolventen Sporer PCS GmbH erweitert Vapic gezielt sein Angebot im Bereich kompakter wässriger Reinigungsanlagen. Der sächsische Standort bleibt als Standort Vogtland erhalten und wird vollständig in die Strukturen des Reinigungsspezialisten aus Neubulach integriert.

Für Vapic steht dabei nicht allein die Portfolioerweiterung im Vordergrund, sondern auch der Erhalt von Know-how und Arbeitsplätzen. „Uns war von Beginn an wichtig, die Arbeitsplätze der 20 Mitarbeitenden zu sichern und uns klar zum Wirtschaftsstandort Deutschland zu bekennen. Überdies wollen wir die bewährten Produkte von Sporer dem Markt weiterhin zur Verfügung stellen“, betont Vapic-Geschäftsführer Samuel Wolf.

Neben dem Standort spielt die technische Kompetenz eine zentrale Rolle in der Akquisition. „Sporer verfügt über eine hohe technische Kompetenz und Lösungen, die unser bestehendes Angebot sinnvoll ergänzen.“ Durch die Übernahme des erfahrenen Teams stärke Vapic gezielt seine Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz.

Mit der Verschmelzung von Sporer erweitert Vapic sein Leistungsangebot insbesondere um kompakte Reinigungsanlagen für manuelle Reinigungs- und Instandhaltungsaufgaben. Diese kommen unter anderem in Kfz-Werkstätten sowie in Instandhaltungs- und Industriebetrieben zum Einsatz. Bereits im Mai 2025 hatte Vapic mit der Integration der Marke Bous einen weiteren Schritt zur Portfolioerweiterung vollzogen. Deren Anlagen sind auf die Reinigung von Rohren und Schläuchen spezialisiert. Bild: Vapic

