Vapic auf der Tube 2026

Der Reinigungsspezialist Vapic präsentiert sein Portfolio erstmals auf der Tube 2026 in Düsseldorf (13. bis 17. April, Halle 6, Stand 6H16). Im Fokus stehen Lösungen für die industrielle Reinigung von Rohren und rohrverarbeitenden Komponenten.

Vapic bietet hierfür sowohl wässrige als auch lösemittelbasierte Reinigungsanlagen sowie eigene Reinigungsmedien an. Ergänzend betreibt das Unternehmen einen Lohnreinigungsservice in mehreren Regionen Deutschlands.

Seit der Übernahme der Marke Bous im Mai 2025 wurde das Portfolio um kompakte, wässrige Reinigungsmaschinen erweitert. Diese Systeme sind insbesondere für die effiziente Reinigung von Rohren und Schläuchen ausgelegt.

Ein Anwender der Technologie ist beispielsweise der niederländische Maschinenhersteller Bewo CS, spezialisiert auf automatische Sägesysteme für Stahlrohre. Die Anlagen kombinieren Sägen, Entgraten, Messen, Waschen und Verpacken in einer Linie.

Zur Rohrreinigung setzt Bewo CS seit rund 15 Jahren auf die Bous-Technologie, die nun unter Vapic fortgeführt wird. Die Reinigungseinheiten entfernen Späne und Öle unter Hochdruck, applizieren Korrosionsschutz und trocknen die Bauteile prozesssicher.

Die Systeme sind für Dauerbetrieb ausgelegt und erreichen laut Hersteller Leistungen von bis zu 2.500 Rohren pro Stunde – auch bei variierenden Längen, Durchmessern und Gewichten. Bewo CS ist ebenfalls auf der Tube 2026 vertreten (Halle 6, Stand E36).

Vapic will die Messe nutzen, um individuelle Reinigungskonzepte für die Rohrindustrie zu diskutieren. Bild: Vapic

